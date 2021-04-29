(Авдеева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авдеева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1824 по 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825

Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей

Мать: Авдеева Елена

Рождение ребёнка
25.01.1860

Сын: Соколов Иван

Отец ребёнка: Соколов Петр

Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Соколов Тихон

Отец ребёнка: Соколов Петр

Рождение ребёнка
30.08.1864

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Соколов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Петр

Смерть
Неизвестно
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