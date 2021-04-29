(Авдеева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1824 по 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1824 по 1825
Отец: Авдеев (чебоксарский) Тимофей
Мать: Авдеева Елена
Рождение ребёнка
25.01.1860
Сын: Соколов Иван
Отец ребёнка: Соколов Петр
Рождение ребёнка
14.08.1861
Сын: Соколов Тихон
Отец ребёнка: Соколов Петр
Рождение ребёнка
30.08.1864
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Соколов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Петр
Смерть
Неизвестно