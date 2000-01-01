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Марфа
Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1864
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Соколов Петр
1824 г.р.
Мать
(Авдеева) Екатерина
С 1824 по 1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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Биография
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1864
Отец:
Соколов Петр
Мать:
Екатерина
Смерть
Неизвестно
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