Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

С 1824 по 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1864

Отец: Соколов Петр

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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