Сметанин Дмитрий Феодосиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Дмитрий Феодосиевич

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Место рождения

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.05.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: Сметанина Фекла Ивановна

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Дер Мышкина кр-не Андрей Зимирев и дер. Большой угол Анисья Иванова
Крещение
Неизвестно
Дер Мышкина кр-не Андрей Зимирев и дер. Большой угол Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно
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