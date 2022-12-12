Сметанин Дмитрий Феодосиевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1851 ст.
Отец: не указан
Мать: Сметанина Фекла Ивановна
Крещение
Неизвестно
Дер Мышкина кр-не Андрей Зимирев и дер. Большой угол Анисья Иванова
Крещение
Неизвестно
Дер Мышкина кр-не Андрей Зимирев и дер. Большой угол Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно