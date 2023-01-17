Сметанина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1847
Сын: Сметанин Иван Феодосиевич
Отец ребёнка: Сметанин Феодосий Федорович
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.
Сын: Сметанин Дмитрий Феодосиевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно