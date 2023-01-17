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Сметанина Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Сметанин Иван Феодосиевич

Отец ребёнка: Сметанин Феодосий Федорович

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.05.1851 ст.

Сын: Сметанин Дмитрий Феодосиевич

Отец ребёнка: не указан

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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