Жестоков Николай Григорьевич 25.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жестоков Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1936

Дата смерти

01.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жестокова Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жестокова Маргарита Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жестокова Маргарита Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
01.07.2018

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