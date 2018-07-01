Жестоков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1936
Дата смерти01.07.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жестокова Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жестокова Маргарита Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
01.07.2018