Жестокова Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1932
Дата смерти07.09.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1932
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жестоков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жестоков Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
07.09.2016