Жестокова Маргарита Ивановна 21.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жестокова Маргарита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1932

Дата смерти

07.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1932

Отец: не указан

Мать: Баранова (Егорова) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жестоков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жестоков Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жестоков Николай Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Смерть
07.09.2016

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