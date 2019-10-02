Денисова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1931

Дата смерти

02.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931

Отец: Зеленов Иван Алексеевич

Мать: Зеленова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
27.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич

Нижний Красный Яр, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Николай Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич

Смерть
02.10.2019
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