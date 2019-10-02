Денисова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1931
Дата смерти02.10.2019
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931
Отец: Зеленов Иван Алексеевич
Мать: Зеленова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
27.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич
Нижний Красный Яр, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Николай Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Денисов Александр Алексеевич
Смерть
02.10.2019