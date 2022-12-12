Гурина Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1883

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Гурин Федор Илларионович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Федор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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