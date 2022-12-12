Бурылина (Коновалова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурылина (Коновалова) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коновалов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Бурылин Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1852 ст.

Сын: Бурылин Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилигенская Александра Геннадьевна

Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурылин Геннадий Диодорович

Смерть
1875
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