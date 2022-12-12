Бурылина (Коновалова) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1875
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Коновалов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Бурылин Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1852 ст.
Сын: Бурылин Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилигенская Александра Геннадьевна
Отец ребёнка: Бурылин Геннадий Диодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1875