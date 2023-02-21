Бурылин Геннадий Диодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Бурылин Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1852 ст.
Сын: Бурылин Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дилигенская Александра Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурылина Мария Семеновна
Смерть
1879