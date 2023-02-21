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Бурылин Геннадий Диодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Бурылин Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Иваново, Ивановский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1852 ст.

Сын: Бурылин Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дилигенская Александра Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурылина Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурылина Мария Семеновна

Смерть
1879
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