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Жиляков Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1951

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951

Отец: Горр Григорий

Мать: Жилякова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
09.07.1970

Дочь: Митина Марина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1976

Сын: Жиляков Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.02.2022
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