Жиляков Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1951
Дата смерти15.02.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1951
Отец: Горр Григорий
Рождение ребёнка
09.07.1970
Дочь: Митина Марина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.02.1976
Сын: Жиляков Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.2022