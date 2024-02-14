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Бушев Ивлий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1915

Дата смерти

20.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915

Отец: Бушев Андрей

Мать: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушев Василий Ивлиевич

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Бушев Иван Ивлиевич

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
16.01.1948

Дочь: Ситникова (Бушева) Дарья Ивлевна

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Смерть
20.03.1983

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