Кашина Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1845
Сын: Кашин Семён Петрович
Отец ребёнка: Кашин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1850
Отец ребёнка: Кашин Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно