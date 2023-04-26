Кашина Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1845

Сын: Кашин Семён Петрович

Отец ребёнка: Кашин Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1850

Сын: Кашин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кашин Пётр Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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