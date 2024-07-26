Соколюк Роман Григорьевич 25.04.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколюк Роман Григорьевич

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

25.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971

Отец: Соколюк Григорий Михайлович

Мать: Соколюк (Рожкова) Галина Степановна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.07.1994

Жена: Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1994

Сын: Соколюк Александр Романович

Мать ребёнка: Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.2004

Дочь: (Соколюк) Дарья Романовна

Мать ребёнка: Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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