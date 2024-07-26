Соколюк Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1971
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.07.1994
Рождение ребёнка
05.11.1994
Сын: Соколюк Александр Романович
Мать ребёнка: Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна
Рождение ребёнка
24.12.2004
Дочь: (Соколюк) Дарья Романовна
Мать ребёнка: Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна