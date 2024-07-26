Соколюк (Рожкова) Галина Степановна 09.07.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколюк (Рожкова) Галина Степановна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

09.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944

Отец: Рожков Степан Михайлович

Мать: Рожкова (Табатчикова) Агрипина Максимовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Первоуральск, микрорайон Динас.
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.12.1964

Муж: Соколюк Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1966

Дочь: Ермакова (Соколюк) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Соколюк Григорий Михайлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1971

Сын: Соколюк Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Соколюк Григорий Михайлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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