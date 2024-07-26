Соколюк (Рожкова) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения09.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944
Первоуральск, микрорайон Динас.
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.12.1964
Рождение ребёнка
04.06.1966
Дочь: Ермакова (Соколюк) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Соколюк Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1971
Сын: Соколюк Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Соколюк Григорий Михайлович