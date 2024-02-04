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Евдокия Никитина

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Никита Никифоров

Мать: Прасковья Федорова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.01.1825 ст.

Муж: Ипатий Михайлов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1834 ст.

Сын: Матвей Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.05.1837 ст.

Сын: Федор Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.10.1839 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.

Сын: Иван Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1844 ст.

Сын: Дроздов Андрей Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.

Сын: Алексей Ипатьев

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Агафья Ипатьева

Отец ребёнка: Ипатий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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