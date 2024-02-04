Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Никита Никифоров
Мать: Прасковья Федорова
Бракосочетание
11.01.1825 ст.
Муж: Ипатий Михайлов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1834 ст.
Сын: Матвей Ипатьев
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
09.05.1837 ст.
Сын: Федор Ипатьев
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
18.10.1839 ст.
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
02.01.1842 ст.
Сын: Иван Ипатьев
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
27.09.1844 ст.
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
15.05.1847 ст.
Сын: Алексей Ипатьев
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Агафья Ипатьева
Отец ребёнка: Ипатий Михайлов
Смерть
Неизвестно