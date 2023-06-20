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Коврижных Евдоким Емович

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Емов Коврижных

Мать: скрыто настройками приватности

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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