Коврижных Евдоким Емович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коврижных Емов Коврижных
Мать: скрыто настройками приватности
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно