Коврижных Емов Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Емов Коврижных

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Коврижных Агафон Петрович

Мать: Феодосия Федоровна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Евдоким Емович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно
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