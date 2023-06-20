Коврижных Емов Коврижных
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Коврижных Агафон Петрович
Мать: Феодосия Федоровна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно