Кривошеина (Вашурина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1924
Дочь: Логвиненко (Кривошеина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кривошеин Иван Осипович
с. Новенское, Локтевский район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Казахстан, Алма-ата