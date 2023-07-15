Кривошеина (Вашурина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вашурина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирская губерния, Сызранский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1924

Дочь: Логвиненко (Кривошеина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кривошеин Иван Осипович

с. Новенское, Локтевский район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Казахстан, Алма-ата

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