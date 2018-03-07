Логвиненко (Кривошеина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвиненко (Кривошеина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1924

Дата смерти

07.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924

Отец: Кривошеин Иван Осипович

Мать: Кривошеина (Вашурина) Анна Васильевна

с. Новенское, Локтевский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.10.1951

Сын: Логвиненко Александр Петрович

Отец ребёнка: Логвиненко Пётр Фомич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
07.03.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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