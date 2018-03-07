Логвиненко (Кривошеина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1924
Дата смерти07.03.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924
с. Новенское, Локтевский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.10.1951
Сын: Логвиненко Александр Петрович
Отец ребёнка: Логвиненко Пётр Фомич
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
07.03.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург