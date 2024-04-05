Rutkowski Daniel
Место рожденияKańkowo/Jasienica
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Rutkowski Jan
Kańkowo/Jasienica
Бракосочетание
24.02.1884
Kańkowo/Jasienica akt 22/1884
Рождение ребёнка
23.10.1891
Сын: Rutkowski Piotr
Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 120/1891
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: (Rutkowska) Marianna
Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 103/1895
Рождение ребёнка
30.12.1898
Сын: Rutkowski Szczepan
Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 1/1899
Смерть
Неизвестно