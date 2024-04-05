Rutkowski Daniel Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rutkowski Daniel

Место рождения

Kańkowo/Jasienica

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Rutkowski Jan

Мать: Rutkowska (Świdwińska) Katarzyna

Kańkowo/Jasienica
Бракосочетание
24.02.1884

Жена: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Kańkowo/Jasienica akt 22/1884
Рождение ребёнка
23.10.1891

Сын: Rutkowski Piotr

Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 120/1891
Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: (Rutkowska) Marianna

Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 103/1895
Рождение ребёнка
30.12.1898

Сын: Rutkowski Szczepan

Мать ребёнка: Rutkowska (Wileńska) Rozalia

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 1/1899
Смерть
Неизвестно

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