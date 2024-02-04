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Вертков Пётр Григорьевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.06.1901

Дата смерти

24.07.1901

Пол

Мужской

Отец

До 1883 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1901

Отец: Вертков Григорий Карпович

Мать: Верткова -- Агриппина Антоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
24.07.1901
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]

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