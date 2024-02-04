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Вертков Григорий Карпович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова -- Агриппина Антоновна

Рождение ребёнка
29.08.1898

Дочь: Верткова Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Верткова -- Агриппина Антоновна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
28.06.1901

Сын: Вертков Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Верткова -- Агриппина Антоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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