Полетаева (Макарова) Стефанида Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Макарова) Стефанида Матфеева

Место рождения

Шарлык

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Макаров Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1828 ст.

Муж: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.

Дочь: Полетаева Екатерина Леонтьева

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Полетаев Захар Леонтьев

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1839 ст.

Дочь: Полетаева Матрена Леонтьева

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1841 ст.

Дочь: Родимцева (Полетаева) Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1844 ст.

Дочь: Дехтярева (Полетаева) Феодосия Леонтьева

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.

Сын: Полетаев Иоанн Леонтьев

Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов

Шарлык, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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