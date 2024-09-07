Полетаева (Макарова) Стефанида Матфеева
Место рожденияШарлык
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: Макаров Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1828 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1830 ст.
Дочь: Полетаева Екатерина Леонтьева
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
24.10.1839 ст.
Дочь: Полетаева Матрена Леонтьева
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
01.03.1841 ст.
Дочь: Родимцева (Полетаева) Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
26.05.1844 ст.
Дочь: Дехтярева (Полетаева) Феодосия Леонтьева
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Рождение ребёнка
01.01.1847 ст.
Отец ребёнка: Полетаев Леонтий Осипов
Смерть
Неизвестно