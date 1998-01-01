Оконешникова Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оконешникова Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1998

Отец: Оконешников Виктор Евсеевич

Мать: Оконешникова Агафья Гаврильевна

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