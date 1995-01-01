Оконешников Виктор Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оконешников Виктор Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1995

Сын: Оконешников Денис Викторович

Мать ребёнка: Оконешникова Агафья Гаврильевна

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Оконешникова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Оконешникова Агафья Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оконешникова Агафья Гаврильевна

Смерть
2001
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