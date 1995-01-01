Оконешников Виктор Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1995
Сын: Оконешников Денис Викторович
Мать ребёнка: Оконешникова Агафья Гаврильевна
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Оконешникова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Оконешникова Агафья Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001