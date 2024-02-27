Рычков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Николаевна
Луньевка, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Старкова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Рычкова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рычков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рычкова Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно