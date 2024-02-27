Рычков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Луньевка, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Старкова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Рычкова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рычкова Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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