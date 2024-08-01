Мясникова Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Петр

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Мясников Василий

Отец ребёнка: Мясников Петр

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Мясников Михаил

Отец ребёнка: Мясников Петр

Рождение ребёнка
03.03.1912

Сын: Мясников Вячеслав

Отец ребёнка: Мясников Петр

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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