Мясникова Афанасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясников Петр
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Мясников Василий
Отец ребёнка: Мясников Петр
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Мясников Михаил
Отец ребёнка: Мясников Петр
Рождение ребёнка
03.03.1912
Сын: Мясников Вячеслав
Отец ребёнка: Мясников Петр
Смерть
Неизвестно