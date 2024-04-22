Колобов Ион Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колобов Василий
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1909
Сын: Колобов Яков Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ионовна
Смерть
Неизвестно