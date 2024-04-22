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Колобов Ион Васильевич

Место рождения

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колобов Василий

Мать: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колобов Андрей Ионович

Мать ребёнка: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колобов Яков Ионович

Мать ребёнка: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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