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Зубов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Павел Васильевич

Мать: Зубова (Азарова?) Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхтина (Зубова) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1962

Сын: Зубов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1962

Дочь: Зайцева (Зубова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

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