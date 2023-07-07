Зубов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыхтина (Зубова) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1962
Сын: Зубов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1962
Дочь: Зайцева (Зубова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Зубова (Худикова) Таисия Ивановна