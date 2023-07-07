Зубова (Худикова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Худиков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1962
Сын: Зубов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
03.03.1962
Дочь: Зайцева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыхтина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно