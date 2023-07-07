Зубова (Худикова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Худикова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Худиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1962

Сын: Зубов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
03.03.1962

Дочь: Зайцева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхтина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Зубов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Владимир Павлович