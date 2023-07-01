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Тумаш Василий Петрович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.01.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1845 ст.

Отец: Тумаш Петр

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Тумаш Евгения Ильинична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Сведения взяты из фонда 1374 опись 2 дело 17576А Жена родилась 24.12.1856 Сведения исправлены: Запись 21 Неведрянской церкви первым браком, 29 и 20 лет, деревни Блинова. Поручители: по жениху- крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.07.1878 ст.

Дочь: Тумаш (Тумаш) Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Тумаш Евгения Ильинична

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись 30 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Фёдор Ильин и Антона Григорьева жена Евдокия Васильева.
Рождение ребёнка
24.06.1881 ст.

Сын: Тумаш Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1886 ст.

Сын: Тумаш Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1889 ст.

Сын: Тумаш Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1892 ст.

Сын: Тумаш Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Митрофаньевском кладбище. Рядом Анастасия и Игнатий Тумаш.

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