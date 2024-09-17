Чепка Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепка Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1940 по 1945

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепкий Харитон Иосифович

Рождение ребёнка
05.09.1896

Дочь: (Чепка) Елизавета Харитоновна

Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
09.06.1898

Дочь: (Чепка) Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чепкий Михаил Харитонович

Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович

Смерть
С 1940 по 1945
Старый Мерчик, Харківська область

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