Чепка Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1940 по 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1896
Дочь: (Чепка) Елизавета Харитоновна
Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: (Чепка) Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чепкий Михаил Харитонович
Отец ребёнка: Чепкий Харитон Иосифович
Смерть
С 1940 по 1945