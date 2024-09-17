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Чепкий Харитон Иосифович

Место рождения

Старый Мерчик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1940 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чепкий Иосиф Самойлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепка Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
05.09.1896

Дочь: (Чепка) Елизавета Харитоновна

Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
09.06.1898

Дочь: (Чепка) Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна

Старый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чепкий Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна

Смерть
С 1940 по 1945
Старый Мерчик, Харківська область

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