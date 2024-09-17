Чепкий Харитон Иосифович
Место рожденияСтарый Мерчик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1940 по 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чепкий Иосиф Самойлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепка Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
05.09.1896
Дочь: (Чепка) Елизавета Харитоновна
Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
09.06.1898
Дочь: (Чепка) Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чепкий Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Чепка Евдокия Максимовна
Смерть
С 1940 по 1945