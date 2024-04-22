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Евдокия Иванова

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

20.03.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Иван Терентьев

Мать: Соломонида Ануфриева

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Федор Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Семен Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьмин

Смерть
20.03.1822 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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