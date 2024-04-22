Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти20.03.1822 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Иван Терентьев
Мать: Соломонида Ануфриева
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Степан Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Федор Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Рождение ребёнка
1778
Сын: Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Семен Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кузьмин
Смерть
20.03.1822 ст.