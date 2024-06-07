Мой Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1702
Сын: Мой Игнатий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
МОЙ ПРА⁸ДЕД 15-летний родитель? МК-1729 04.08.1729 Деревни Боркина у крестьянина Игнатия Дмитриева дочь Евдокия - рождение дочери Брак сына МК-1736 15.05.1736 Деревни Боркина крестьянина Игнатья Н... Показать все
Смерть
Неизвестно