Мой Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Дмитрий

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Мой Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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Смерть
Неизвестно

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