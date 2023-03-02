(Тхоренко) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тхоренко) Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ковалев Федор

Мать: Ковалева Меланья

Рождение ребёнка
07.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
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