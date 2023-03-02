(Тхоренко) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Ковалев Федор
Мать: Ковалева Меланья
Рождение ребёнка
07.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2003