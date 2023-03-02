Ковалева (Яценко) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Яценко Севастьян
Мать: Анна
Рождение ребёнка
25.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Федор
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ковалев Михаил
Отец ребёнка: Ковалев Федор
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Ковалев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козачок Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козачок Николай Андреевич
Отец ребёнка: Козачок Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно