Ковалева (Яценко) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Яценко) Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Яценко Севастьян

Мать: Анна

Рождение ребёнка
25.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Федор

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ковалев Михаил

Отец ребёнка: Ковалев Федор

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Ковалев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козачок Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козачок Николай Андреевич

Отец ребёнка: Козачок Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козачок Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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