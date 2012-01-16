Булгаков Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булгаков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1938
Дочь: Щербакова-Булгакова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно