Булгаков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгаков Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булгаков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1938

Дочь: Щербакова-Булгакова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Булгакова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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