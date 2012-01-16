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Булгакова Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1938

Дочь: Щербакова-Булгакова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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