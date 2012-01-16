Булгакова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1938
Дочь: Щербакова-Булгакова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Булгаков Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно