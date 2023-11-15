Коньшина (Петрова) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти08.04.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Петров Федор
Рождение ребёнка
15.11.1936
Сын: Коньшин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Коньшин Иван Петрович
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньшин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Коньшин Иван Петрович
Смерть
08.04.1969
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область