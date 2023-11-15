Коньшина (Петрова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коньшина (Петрова) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

08.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Петров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Коньшин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Коньшин Иван Петрович

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньшин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Коньшин Иван Петрович

Смерть
08.04.1969
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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