Кузнецов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1954
Дата смерти28.03.2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.77
Дочь: Вотчель Вера Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Марина Георгиевна
Рождение
11.10.1954
Бракосочетание
13.01.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1984
Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Марина Георгиевна
Развод
31.03.1997
ОЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ЧКАЛОВСКОГО района гор. Екатеринбурга
Смерть
28.03.2017