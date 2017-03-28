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Кузнецов Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1954

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.77

Дочь: Вотчель Вера Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Марина Георгиевна

Рождение
11.10.1954

Отец: Кузнецов Анатолий Александрович

Мать: Кузнецова Нина Прокофьевна

Бракосочетание
13.01.1977

Жена: Кузнецова Марина Георгиевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1984

Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Марина Георгиевна

Развод
31.03.1997

Жена: Кузнецова Марина Георгиевна

ОЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ЧКАЛОВСКОГО района гор. Екатеринбурга
Смерть
28.03.2017
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