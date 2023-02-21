Кузнецова (Портнягина) Марина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.77
Дочь: Вотчель Вера Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Анатольевич
Рождение
26.01.1957
Бракосочетание
13.01.1977
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1984
Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Анатольевич
Развод
31.03.1997
ОЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ЧКАЛОВСКОГО района гор. Екатеринбурга