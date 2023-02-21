Кузнецова (Портнягина) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Портнягина) Марина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.77

Дочь: Вотчель Вера Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Анатольевич

Рождение
26.01.1957

Отец: Портнягин Георгий Алексеевич

Мать: Портнягина Надежда Ивановна

Бракосочетание
13.01.1977

Муж: Кузнецов Александр Анатольевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1984

Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Анатольевич

Развод
31.03.1997

Муж: Кузнецов Александр Анатольевич

ОЗАГС АДМИНИСТРАЦИИ ЧКАЛОВСКОГО района гор. Екатеринбурга
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