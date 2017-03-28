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Вотчель (Кузнецова) Вера Александровна
Вотчель (Кузнецова) Вера Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.77
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Александр Анатольевич
1954 г.р.
Мать
Кузнецова (Портнягина) Марина Георгиевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.77
Отец:
Кузнецов Александр Анатольевич
Мать:
Кузнецова Марина Георгиевна
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