Смирнов Загудаев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Загудаев Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Смирнов Загудаев Алексей Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Крещение
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
J8T Gatineau, Quebec Canada
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
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