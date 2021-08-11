Смирнов Загудаев Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Загудаев Алексей Борисович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

01.10.1947

Дата смерти

11.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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1967 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: Загудаев Борис Александрович

Мать: Загудаева Татьяна Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 21.12.1967

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 21.12.1967

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Смирнов Загудаев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
Около 1968

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Около 2003

Жена: не указана

Развод
Около 2004

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.08.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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