Смирнов Загудаев Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения01.10.1947
Дата смерти11.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Рождение ребёнка
25.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 21.12.1967
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 21.12.1967
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1967
Сын: Смирнов Загудаев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1968
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 2003
Жена: не указана
Развод
Около 2004
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.08.2021