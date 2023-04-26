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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

06.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаров Семен Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Егор Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаров Георгий Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Иванов

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Илья Архипов

Отец ребёнка: Архип Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Ольга Архипова

Отец ребёнка: Архип Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Архипов Василий

Отец ребёнка: Архип Иванов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.12.1893
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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