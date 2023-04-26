Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти06.12.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаров Семен Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Егор Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архип Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Илья Архипов
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Ольга Архипова
Отец ребёнка: Архип Иванов
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Архипов Василий
Отец ребёнка: Архип Иванов
Смерть
06.12.1893