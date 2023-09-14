Китаева (Попова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаева (Попова) Галина Александровна

Китаева (Попова) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Попов Александр

Мать: Попова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Васенькина Инна Николаевна

Отец ребёнка: Каргин Евгений

Magnitogorsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
Развод
Около ?.11.1965

Муж: Каргин Евгений

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Китаев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Евгений

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close