Китаева (Попова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Попов Александр
Мать: Попова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Васенькина Инна Николаевна
Отец ребёнка: Каргин Евгений
Magnitogorsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
Развод
Около ?.11.1965
Муж: Каргин Евгений
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Китаев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Евгений