Каргин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1965
Дочь: Васенькина Инна Николаевна
Мать ребёнка: Китаева Галина Александровна
Magnitogorsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
Развод
Около ?.11.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1965