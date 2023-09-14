Каргин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1965

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1965

Дочь: Васенькина Инна Николаевна

Мать ребёнка: Китаева Галина Александровна

Magnitogorsk, Chelyabinsk Oblast, Russia
Развод
Около ?.11.1965

Жена: Китаева Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Галина Александровна

Смерть
После 1965
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