Шишигина Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишигина Светлана Николаевна

Шишигина Светлана Николаевна

Место рождения

пгт Абатский Абатский район Тюменская область

Дата рождения

12.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1976

Отец: Шишигин Николай Федорович

Мать: Шишигина Вера Анатольевна

Проживала деревня Статовяткина Абатский район Тюменская область Город Качканар Свердловская область Город Свердловск
Рождение ребёнка
25.04.1995

Дочь: Шукшина (Шишигина) Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
С 21.04.2000 по 11.03.2023

Муж: Шукшин Константин Михайлович

Брак 21.04.2000 Екатеринбург Свердловская область Развод 11.03.2023 Москва
Рождение ребёнка
16.06.2004

Сын: Шукшин Владислав Константинович

Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.2008

Дочь: Шукшина Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Проживала Московская обл. , город Климовск, улица Советская, д. 11
Рождение ребёнка
11.03.2014

Дочь: Шукшина Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Проживала Московская обл., город Климовск, ул. Советская, д. 11
Рождение ребёнка
20.03.2015

Сын: Шукшин Леонид Константинович

Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Проживал Московская обл., город Климовск, ул. Советская, д. 11

Мы используем куки для улучшения работы сайта.