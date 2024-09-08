Шишигина Светлана Николаевна
Место рожденияпгт Абатский Абатский район Тюменская область
Дата рождения12.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
12.11.1976
Проживала деревня Статовяткина Абатский район Тюменская область Город Качканар Свердловская область Город Свердловск
Рождение ребёнка
25.04.1995
Дочь: Шукшина (Шишигина) Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
С 21.04.2000 по 11.03.2023
Брак 21.04.2000 Екатеринбург Свердловская область Развод 11.03.2023 Москва
Рождение ребёнка
16.06.2004
Сын: Шукшин Владислав Константинович
Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.2008
Дочь: Шукшина Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович
Проживала Московская обл. , город Климовск, улица Советская, д. 11
Рождение ребёнка
11.03.2014
Дочь: Шукшина Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович
Проживала Московская обл., город Климовск, ул. Советская, д. 11
Рождение ребёнка
20.03.2015
Сын: Шукшин Леонид Константинович
Отец ребёнка: Шукшин Константин Михайлович
Проживал Московская обл., город Климовск, ул. Советская, д. 11